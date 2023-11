Lancement résidence de territoire #Tonkin : « Destination : Inconnu » par la Nième Compagnie Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 28 novembre 2023, Villeurbanne.

Lancement résidence de territoire #Tonkin : « Destination : Inconnu » par la Nième Compagnie Mardi 28 novembre, 17h00 Médiathèque du Tonkin

Nous vivons dans une époque où le sens du mot Vérité varie selon l’humeur du matin et surtout nos convictions, où la science est tout autant adulée que décriée.

Un monde où il devient possible de dire tout et son contraire sans prendre en compte l’évolution des savoirs (et des questionnements).

Avec Destination : inconnu, notre projet est de s’interroger collectivement sur les différentes façons de s’approprier et de transmettre des connaissances, et son corollaire : l’inconnu.

Pour mettre en œuvre ce projet la Nième Compagnie démarre, à partir du mois de janvier 2024, une résidence de 18 mois sur le quartier du Tonkin à Villeurbanne.

Une occasion d’échanger avec vous et vos publics, sur tout ce qu’on a toujours voulu savoir, ce qu’on sait (ou croit savoir), et de partager aussi nos doutes…

Et tout ça pour quoi ?

Fabriquer ensemble un Cabaret de l’Inconnu qui verra le jour en 2025.

Il y aura du théâtre, mais pourquoi pas aussi des marionnettes, de la musique…

Comme dans une auberge espagnole chacun apportera ses savoirs, ses envies et nous créerons ainsi une aventure théâtrale commune.

2023-11-28T17:00:00+01:00 – 2023-11-28T19:00:00+01:00

