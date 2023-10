Atelier Jazz Manouche du Centre Léo Lagrange. Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 25 novembre 2023, Villeurbanne.

Atelier Jazz Manouche du Centre Léo Lagrange. Samedi 25 novembre, 15h00 Médiathèque du Tonkin Entrée libre, réservation obligatoire sur le site des médiathèques de Villeurbanne

Traditionnellement réservée aux virtuoses et acrobates de la six corde, la musique de Django Reinhardt peut être rendue de manière sensible et fraîche en favorisant les unissons et le collectif plutôt que les exploits individuels.

C’est tout l’esprit de l’éducation populaire que l’on retrouve dans cet atelier qui propose une lecture très accessible du jazz manouche

Tarif : Entrée libre, réservation obligatoire sur le site des médiathèques de Villeurbanne

Réservation : https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/

Lieu : Médiatheque du Tonkin – VILLEURBANNE

Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du lys orangé 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

