Sammy Decoster – Digitale Sauvage [Festival Les Guitares] Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 18 novembre 2023, Villeurbanne.

Sammy Decoster – Digitale Sauvage [Festival Les Guitares] Samedi 18 novembre, 15h00 Médiathèque du Tonkin

Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l’événement.

Concert de Sammy Decoster & Marion Perrichet, duo de Digitale Sauvage, entre balades langoureuses et embardées rock & roll.

Passé par les groupes Ultra Orange et Verone, fondateur de Facteurs Chevaux, Sammy est un cowboy alpin qui a traîné ses guêtres américaines dans une bagnole et s’est garé en Arizona pour enregistrer avec Jim Waters. L’énorme succès de son album Tucumcari l’a propulsé en première partie d’Alain Bashung. Marion, scénographe pour la danse, la musique et le théâtre, formée aux Arts Décos de Paris, aime « le refuge mémoire » autant que « le passé non vécu ». Elle est désormais institutrice heureuse en Isère, au pied du Vercors.

Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/sammy-decoster-digitale-sauvage-festival-les-guitares/ »}] [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Sammy_Decoster »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Decoster.Sammy/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://www.lejsl.com/edition-autun/2014/07/03/sammy-decoster-convoque-les-fantomes-du-blues-americain »}, {« link »: « https://www.liberation.fr/culture/2013/06/11/retour-de-verone_910132/ »}, {« data »: {« author »: « rappelletoijuin44 », « cache_age »: 86400, « description »: « tucumcari (live studio 5) », « type »: « video », « title »: « tucumcari (sammy decoster) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/uIQ9aMDuJAE/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=uIQ9aMDuJAE », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC9BgSn_DU1mlGraWJHzcetA », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=uIQ9aMDuJAE »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

Musique