Villeurbanne Inès Desvignes [Festival Les Guitares] Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 17 novembre 2023, Villeurbanne. Inès Desvignes [Festival Les Guitares] Vendredi 17 novembre, 19h00 Médiathèque du Tonkin Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l’événement. Etudiante talentueuse de l’ENM de Villeurbanne dans la classe de Bruno Michel Abati, Inès Desvignes proposera un récital ambitieux composé de 4 pièces de grands compositeurs d’époques différentes : Fernando Sor, Hector Villa Lobos, Léo Brouwer et Rolland Dyens Inès Desvignes, guitare classique Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/ines-desvignes-festival-les-guitares-copy/ »}] [{« link »: « https://www.enm-villeurbanne.fr/ »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/la-guitare-dans-tous-ses-eclats_140623/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

