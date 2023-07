Autodéfense pour les adolescentes Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Autodéfense pour les adolescentes Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 4 novembre 2023, Villeurbanne. Autodéfense pour les adolescentes Samedi 4 novembre, 14h00 Médiathèque du Tonkin Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 1 mois avant la date de l’événement. L’association féministe Impact organise un atelier d’initiation à l’autodéfense pour les filles et adolescentes. Une rencontre ludique pour apprendre des techniques physiques et verbales immédiatement efficaces en prévention. Une rencontre pédagogique pour apprendre à dire non et à poser ses limites au quotidien. Pour les filles entre 11 et 13 ans. Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/autodefense-pour-les-adolescentes/ »}] [{« link »: « https://egalite-diversite.univ-lyon1.fr/2019/12/09/retour-sur-latelier-dautodefense-feministe-avec-melanie-de-lassociation-impact/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

