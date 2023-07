Escape game – Tous contre Cornebidouille Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 21 octobre 2023, Villeurbanne.

Escape game – Tous contre Cornebidouille Samedi 21 octobre, 15h30 Médiathèque du Tonkin

Sur inscription en cliquant ici – Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l’événement.

Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les enfants : elle veut les faire disparaître avec sa formule magique ! Pas question de la laisser faire. Il va falloir, comme Pierre, être plus malins qu’elle et trouver sa formule magique, pour la retourner contre elle.

D’après les livres de Magali Bonniol et Pierre Bertrand édités à l’école des loisirs.

Durée : 1h15

2023-10-21T15:30:00+02:00 – 2023-10-21T16:15:00+02:00

Jeune public 6-7 ans