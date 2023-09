Regards de femmes sur la ville, atelier d’initiation à la photo Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Regards de femmes sur la ville, atelier d’initiation à la photo Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 14 octobre 2023, Villeurbanne. Regards de femmes sur la ville, atelier d’initiation à la photo Samedi 14 octobre, 11h00 Médiathèque du Tonkin Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l’événement. Ahmed Jemai, reporter et réalisateur de films documentaires, s’installe à l’espace Tonkin pour la résidence d’écriture de son prochain film, autour de la ville. Dans ce cadre, il propose à la médiathèque du Tonkin, à partir de novembre, un atelier d’initiation à la photographie le premier mardi de chaque mois, de 16h à 19h, dans l’objectif de la réalisation d’une exposition itinérante inaugurée fin 2024 à la médiathèque du Tonkin. Venez à sa rencontre pour découvrir son travail et les ateliers. Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/regards-de-femmes-sur-la-ville-atelier-dinitiation-a-la-photo-5/ »}] [{« link »: « https://www.jcctunisie.org/jcc2018/filmsDetail.php?id_film=57 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

