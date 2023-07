Sport, sucres et dosages [Fête de la science] Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Sport, sucres et dosages [Fête de la science] Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 14 octobre 2023, Villeurbanne. Sport, sucres et dosages [Fête de la science] Samedi 14 octobre, 10h00 Médiathèque du Tonkin Atelier-démonstration dans un laboratoire de la Doua Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l’événement. Départ de la médiathèque du Tonkin à 10h et pedibus jusqu’à l’Institut des Sciences Analytiques sur le campus de la Doua. Découvrez les analyses et méthodes du laboratoire autour de « sport, sucres et dosages » sur des appareils très coûteux et non délocalisables. À partir de 12 ans. Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/sport-sucres-et-dosages-fete-de-la-science/ »}] [{« link »: « https://www.univ-lyon1.fr/recherche/entites-de-recherche-et-plateformes-technologiques/institut-des-sciences-analytiques-isa »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

