Regards de femmes sur la ville, atelier d'initiation à la photo

Mardi 3 octobre, 18h00
Médiathèque du Tonkin

Ahmed Jemai, reporter et réalisateur de films documentaires, s'installe à l'espace Tonkin pour la résidence d'écriture de son prochain film, autour de la ville. Dans ce cadre, il propose à la médiathèque du Tonkin, à partir de novembre, un atelier d'initiation à la photographie le premier mardi de chaque mois, de 16h à 19h, dans l'objectif de la réalisation d'une exposition itinérante inaugurée fin 2024 à la médiathèque du Tonkin. Venez à sa rencontre pour découvrir son travail et les ateliers.

2023-10-03T18:00:00+02:00 – 2023-10-03T19:00:00+02:00

