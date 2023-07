Initiation à l’informatique Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Initiation à l’informatique Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 21 septembre 2023, Villeurbanne. Initiation à l’informatique Jeudi 21 septembre, 10h00 Médiathèque du Tonkin Sur inscription par téléphone au 04 78 89 78 90 ou à la médiathèque du Tonkin aux horaires d’ouverture. Cycle d’initiation pour appréhender l’informatique sur tablette ou ordinateur, avec ou sans matériel Les bases de l’ordinateur : venez reprendre les bases pour mieux comprendre le fonctionnement de l’ordinateur et ses accessoires (clavier, souris…), un atelier amusant pour apprendre à tapoter et cliquer au bon endroit ! Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/initiation-a-linformatique/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cultures numériques adultes

