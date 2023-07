Tournoi Mario Kart Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Tournoi Mario Kart Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 20 septembre 2023, Villeurbanne. Tournoi Mario Kart Mercredi 20 septembre, 15h00 Médiathèque du Tonkin Avis aux amateurs de gaming ! La médiathèque organise un grand tournoi Mario Kart sur Nintendo Switch. Affrontez-vous sur douze courses pour remporter le titre de meilleur pilote. Faites chauffer la gomme et venez vous amuser ! À partir de 8 ans. Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/tournoi-mario-kart/ »}] [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Mario_Kart_8 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T15:00:00+02:00 – 2023-09-20T17:00:00+02:00

2023-09-20T15:00:00+02:00 – 2023-09-20T17:00:00+02:00 Cultures numériques Jeune public Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Médiathèque du Tonkin Adresse 2 bis promenade du Lys-Orangé Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age min 8 Lieu Ville Médiathèque du Tonkin Villeurbanne

Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/