Orphée 2050, à la recherche du chant perdu [Journée européenne du patrimoine] Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 16 septembre 2023, Villeurbanne.

Concert déambulatoire par la Compagnie Brin de Voix

Et si, dans quelques dizaines d’années, le spectacle vivant avait disparu ? Et si un pianiste et deux chanteuses vous proposait de participer à une série de mini-concerts pop-up dans des lieux Concert déambulatoire par la Compagnie Brin de Voix improbables ? Et si vous redécouvriez alors le plaisir de frissonner à l’écoute d’airs de Haendel, Monteverdi, Mozart, Puccini, Offenbach, Bizet, Aboulker ?

Durée 1h / tout public à partir de 8 ans

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

