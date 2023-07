Musicâlins – spécial chant lyrique [Journées du patrimoine] Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Musicâlins – spécial chant lyrique [Journées du patrimoine] Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 16 septembre 2023, Villeurbanne. Musicâlins – spécial chant lyrique [Journées du patrimoine] Samedi 16 septembre, 10h45 Médiathèque du Tonkin Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l’événement. En écho au spectacle Oprhée 2050 programmé à la médiathèque du Tonkin pour les plus grands. Voici un temps d’éveil musical tourné autour du chant lyrique avec Maëlle Bastelica de la compagnie Vacarme productions. Durée : 30 min Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/musicalins-special-chant-lyrique-journees-du-patrimoine-copy/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-musicalins-01-12-2021-9h30-mediatheque-du-tonkin/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:45:00+02:00 – 2023-09-16T11:15:00+02:00

2023-09-16T10:45:00+02:00 – 2023-09-16T11:15:00+02:00 Jeune public 0-3 ans Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Médiathèque du Tonkin Adresse 2 bis promenade du Lys-Orangé Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age max 6 Lieu Ville Médiathèque du Tonkin Villeurbanne

Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/