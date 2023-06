En quête de nature en ville Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne En quête de nature en ville Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 11 juillet 2023, Villeurbanne. En quête de nature en ville 11 juillet et 8 août Médiathèque du Tonkin Enfants accompagnés d’un adulte ; Gratuit ; sans inscription Nous partirons faire une balade dans le quartier en ouvrant grand nos yeux et nos oreilles.

A l’aide de jumelles et de loupes, vous découvrirez un nouveau monde. Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du lys orangé 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T17:00:00+02:00 – 2023-07-11T18:30:00+02:00

