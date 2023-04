Exposition sonore « Pareil, Pas pareil » Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Exposition sonore « Pareil, Pas pareil » Médiathèque du Tonkin, 23 mai 2023, Villeurbanne. Exposition sonore « Pareil, Pas pareil » 23 – 27 mai Médiathèque du Tonkin Projet mené par Jean-Emmanuel Rosnet avec une classe du groupe scolaire Lazare-Goujon créée à l’occasion de la 24ème Fête du livre jeunesse En Corps ! La différence pour toi, c’est quoi ? Et le handicap, c’est comment ? Différent ? Vraiment ? Comment comprendre, mettre en mots le handicap ? Micro à la main, l’artiste sonore Jean-Emmanuel Rosnet s’est invité en classe. Il a tendu l’oreille aux discussions issues de lectures d’ouvrages sur la question du handicap. De là, est née une création sonore collective à découvrir au creux de l’oreille. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/exposition-sonore-pareil-pas-pareil/ »}] [{« link »: « https://fetedulivre.villeurbanne.fr/ »}, {« link »: « https://jerosnet.com/Information »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T16:00:00+02:00 – 2023-05-23T21:00:00+02:00

2023-05-27T12:00:00+02:00 – 2023-05-27T18:00:00+02:00 Jeune public Découvertes et société

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Médiathèque du Tonkin Adresse 2 bis promenade du Lys-Orangé Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Médiathèque du Tonkin Villeurbanne

Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Exposition sonore « Pareil, Pas pareil » Médiathèque du Tonkin 2023-05-23 was last modified: by Exposition sonore « Pareil, Pas pareil » Médiathèque du Tonkin Médiathèque du Tonkin 23 mai 2023 Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon