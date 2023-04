Musicâlins (report de Février) – COMPLET Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Musicâlins (report de Février) – COMPLET Médiathèque du Tonkin, 22 avril 2023, Villeurbanne. Musicâlins (report de Février) – COMPLET Samedi 22 avril, 10h45 Médiathèque du Tonkin Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l’événement. Temps d’éveil musical pour les tout-petits avec des histoires qui se racontent en musique. Avec Mathilde Dambricourt de la compagnie du Bazar Terminus. Durée : 30 min Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/musicalins-report-de-fevrier/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-musicalins-01-12-2021-9h30-mediatheque-du-tonkin/ »}, {« link »: « http://www.bazarauterminus.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

