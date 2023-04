Musicâlins (report Février) Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Musicâlins (report Février) Médiathèque du Tonkin, 22 avril 2023, Villeurbanne. Musicâlins (report Février) Samedi 22 avril, 10h00 Médiathèque du Tonkin Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l’événement. Temps d’éveil musical pour les tout-petits avec des histoires qui se racontent en musique. Avec Mathilde Dambricourt de la compagnie du Bazar Terminus. Durée : 30 min Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/musicalins-report-fevrier/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-musicalins-01-12-2021-9h30-mediatheque-du-tonkin/ »}, {« link »: « http://www.bazarauterminus.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T10:30:00+02:00 Jeune public 0-3 ans

