Bouquet de contes [Fête du conte à l'Iloz]

Samedi 8 avril, 16h30
Médiathèque du Tonkin, Villeurbanne

Sur inscription en cliquant ici.

Départ immédiat pour un voyage bigarré à travers les continents. Lors d'escales suspendues dans le temps, Ernest Afriyié (conte) et Sadoo (musique) butinent et revisitent avec facétie des contes d'ici et d'ailleurs. Un tourbillon de rires, de chants et de contes en couleurs pour les petits et les grands.

2023-04-08T16:30:00+02:00 – 2023-04-08T17:00:00+02:00 Jeune public 3-5 ans

