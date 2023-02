C@fé numérique sur la sobriété numérique Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

C@fé numérique sur la sobriété numérique Médiathèque du Tonkin, 25 mars 2023, Villeurbanne. C@fé numérique sur la sobriété numérique Samedi 25 mars, 10h30 Médiathèque du Tonkin Atelier numérique Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Tonkin Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-cafe-numerique-25-03-2023-mtk/ »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Sobri%C3%A9t%C3%A9_num%C3%A9rique »}] Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l’événement. Un temps de discussion pour découvrir sans stress et sans complexe les grandes thématiques du monde numérique. Venez échanger, lors de ce c@fé numérique, autour de la sobriété numérique. Que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, le taux d’équipement et l’usage du numérique ne cessent de progresser. Par choix ou pour des raisons administratives, nous sommes amenés à effectuer de nombreuses démarches sur internet. La suppression du papier est-elle une solution sur le plan environnemental ? Comment cette tendance au tout numérique impacte l’environnement ? Faut-il modérer ou au contraire privilégier le numérique pour réduire son empreinte carbone ? Autant de questions qui seront abordées lors de cette première rencontre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:30:00+01:00

2023-03-25T12:00:00+01:00

Détails
Lieu Médiathèque du Tonkin Adresse 2 bis promenade du Lys-Orangé Tonkin Ville Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon