À livr'ouvert avec Sonja Delzongle

Vendredi 17 mars, 19h00
Médiathèque du Tonkin

Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l'événement.

L'équipe de la médiathèque du Tonkin s'associe à la 19e édition du festival Quais du Polar et est heureuse d'accueillir, dans le cadre d'un À livr'ouvert exceptionnel, la romancière Sonja Delzongle.

L'occasion d'évoquer avec l'écrivaine aux multiples facettes son univers noir et vertigineux, ses remarquables thrillers dont le succès a fait d'elle « l'étoile noire du polar français ».

Nous profiterons de sa présence pour échanger autour des romans policiers et proposer notre sélection de polars coups de ♥, des histoires qui, comme à chaque fois, nous ont galvanisées.

Médiathèque du Tonkin
2 bis promenade du Lys-Orangé
Villeurbanne 69100
Tonkin
Métropole de Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes

2023-03-17T19:00:00+01:00 – 2023-03-17T20:30:00+01:00

2023-03-17T19:00:00+01:00 – 2023-03-17T20:30:00+01:00 Arts et Littérature adultes

Catégories d'Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne
Age min 18

