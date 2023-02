De la tête aux pieds – Regards croisés Joëlle Jolivet et Katy Couprie [Fête du livre jeunesse – En corps ! ] Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

De la tête aux pieds – Regards croisés Joëlle Jolivet et Katy Couprie [Fête du livre jeunesse – En corps ! ] Médiathèque du Tonkin, 11 mars 2023, Villeurbanne. De la tête aux pieds – Regards croisés Joëlle Jolivet et Katy Couprie [Fête du livre jeunesse – En corps ! ] 11 mars – 8 avril Médiathèque du Tonkin Exposition Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Tonkin Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Un duo d’illustratrices jeunesse pour une exposition anatomique ! Joëlle Jolivet et Katy Couprie dessinent le corps humain sous toutes ses formes pour en découvrir tous les secrets. Des planches originales, des gravures pour voir le corps dans tous ses états. Partons à l’exploration de notre squelette, nos organes à travers les illustrations tirées de leurs livres : Le dictionnaire fou du corps de Katy Couprie, 2012 et Le corps humain de Joëlle Jolivet, 2021.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:00:00+01:00

2023-04-08T18:00:00+02:00

Médiathèque du Tonkin
2 bis promenade du Lys-Orangé Tonkin
Villeurbanne 69100
Métropole de Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes

