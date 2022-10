Des dinosaures grandeur nature Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Des dinosaures grandeur nature Médiathèque du Tonkin, 4 octobre 2022, Villeurbanne. Des dinosaures grandeur nature 4 octobre – 5 novembre Médiathèque du Tonkin Les dinosaures envahissent la médiathèque du Tonkin grâce à des maquettes grandeur nature ! Dans le cadre de la Fête de la science. Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du lys orangé 69100 villeurbanne Tonkin Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Diplodocus, T-rex, raptors ou théropodes… Les dinosaures envahissent la médiathèque du Tonkin grâce aux maquettes grandeur nature de l’atelier Dasplet. L’occasion de se mettre dans la peau d’un paléontologue : observations, anecdotes, bac de fouille…

