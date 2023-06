Vivez l’été avec + de biodiversité Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 5 juillet 2022, Villeurbanne.

Camille, animatrice nature du DEPN s’installe à la médiathèque du Tonkin durant le mois de juillet. Elle va proposer sur plusieurs semaines différentes activités pour aborder la biodiversité en ville.

Pourquoi est-ce important de parler de biodiversité ?

De nombreuses espèces animales et végétales sont menacées de disparition dans un futur proche. La vitesse à laquelle cela se produit est de loin supérieure au cours naturel des événements. Il est évident que l’homme joue un rôle déterminant dans ce processus. En apprendre davantage sur la diversité fascinante de la vie sur terre et découvrir la nature dans leur quartier permettront aux enfants non seulement d’acquérir des connaissances sur la nature mais aussi de l’apprécier et de la respecter. Ce qui est primordial pour pouvoir la protéger.

Conçues et adaptées pour des enfants de différentes tranches d’âges (à partir de 6 ans et +), l’objectif de ces activités est de sensibiliser les plus jeunes afin qu’ils puissent acquérir des gestes éco-responsables. Ces moments de sensibilisation et de jeux (manipulations, expériences) seront proposés à la médiathèque du Tonkin.

