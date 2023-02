Atelier végétal pour les Kids Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Atelier végétal pour les Kids Médiathèque du Tonkin, 7 mai 2022, Villeurbanne. Atelier végétal pour les Kids Samedi 7 mai 2022, 15h00 Médiathèque du Tonkin Atelier Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Tonkin Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{“link”: “https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-atelier-vegetal-compostage-07-05-22-mtk/”}] Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l’événement. Atelier ludique, pédagogique et adapté aux plus jeunes autour de la nature et du monde végétal. Tout en mêlant éveil des sens, partage de connaissances et créativité avec Michael. L’atelier du jour sera consacré au compostage et à la réduction des déchets. Tout en s’amusant, les enfants appréhenderont les mécanismes et principes du compost. Michael leur expliquera le processus de dégradation de la matière organique en observant directement le travail des « décomposeurs », ces petits insectes en charge de décomposer cette matière !

