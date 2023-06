Philo-rêvons [Dans tes rêves !] (Copy) Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Philo-rêvons [Dans tes rêves !] (Copy)

Samedi 12 février 2022, 15h00
Médiathèque du Tonkin

Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l'événement.

Gaelle-Ys Guyader, praticienne en psychopédagogie positive et animatrice d'ateliers philo, propose d'accompagner les enfants (et les adolescents !) dans la découverte de la philosophie. Abordez le thème du rêve de façon ludique à travers une image ou à travers une lecture !

Médiathèque du Tonkin
2 bis promenade du Lys-Orangé
Villeurbanne 69100

2022-02-12T15:00:00+01:00 – 2022-02-12T16:00:00+01:00

Age min 6
Age max 9

