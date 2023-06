Approfondir ses connaissances informatiques 2/2 Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 10 février 2022, Villeurbanne.

Approfondir ses connaissances informatiques 2/2 Jeudi 10 février 2022, 10h00 Médiathèque du Tonkin

Sur inscription par téléphone au 04 78 89 78 90, ou à la médiathèque.

Vous êtes à l’aise avec le maniement de la souris, du clavier, des fenêtres et autres notions de bases en informatique, mais vous souhaitez en apprendre plus. Nous vous proposons une formation en deux séances, pour apprendre à créer et identifier des fichiers informatiques, organiser ses dossiers ou manipuler du texte.

Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/?post_type=ajde_events&p=13286 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T10:00:00+01:00 – 2022-02-10T12:00:00+01:00

2022-02-10T10:00:00+01:00 – 2022-02-10T12:00:00+01:00

Cultures numériques adultes