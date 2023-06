+ De biodiversité dans mon quartier, au Tonkin Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 13 avril 2021, Villeurbanne.

+ De biodiversité dans mon quartier, au Tonkin Mardi 13 avril 2021, 14h00 Médiathèque du Tonkin

Tu aimes te balader dans ton quartier et tu as l’impression que les immeubles dominent ? Si tu cherches bien, tu verras que beaucoup de fleurs et d’animaux sont présents. La Nature est autour de nous, il suffit de prendre le temps de l’observer. Avec un peu d’aide, ton quartier peut même devenir super agréable pour la faune et la flore !

Es-tu prêt à donner ce p’tit coup de pouce ? Si tu as entre 8-12 ans et si tu es partant pour t’engager tout au long de l’année, tu pourras :

découvrir les plantes et les oiseaux qui vivent à côté de chez toi

rencontrer des habitants engagés pour aider la Nature

réfléchir en groupe pour trouver des solutions et augmenter la présence de Nature

Sur inscription

Pour un public familial à partir de 8 ans

Animés par Camille Dassonville de la direction espaces publics et naturels

Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-13T14:00:00+02:00 – 2021-04-13T16:00:00+02:00

Jeune public