Vosges Le Thillot . Les associations « Anim’Thillot » et « Protect’Rhéa », en partenariat avec la municipalité, invitent les enfants du village à une chasse aux oeufs au parc de jeux à côté de la médiathèque. +33 3 29 25 00 59 Médiathèque du Thillot 11bis avenue de Verdun Le Thillot

