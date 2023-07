[Exposition & sorties] Le Teilleul de 1946 à 1956 Médiathèque du Teilleul Le Teilleul, 4 septembre 2023, Le Teilleul.

« Le Teilleul de 1946 à 1956 » est un projet à l’initiative d’un habitant du Teilleul, M. Pierre Desaunais, soucieux de se remémorer son enfance passée au Teilleul pendant cette période. Du 4 au 30 septembre 2023, la médiathèque proposera une exposition de photographies et de cartes postales retraçant la vie du village à cette époque ainsi que des balades racontées et musicales les 16 et 17 septembre 2023. Ces balades racontées se feront au départ de la salle de la Basse Porte (Le Teilleul) à partir de 15h00.

En partenariat avec l’EPN de Barenton/Le Teilleul, l’École des Arts du Mortainais et la mairie du Teilleul.

Médiathèque du Teilleul 32 rue Beauregard à Le Teilleul Le Teilleul 50640 Le Teilleul Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 60 38 28 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.leteilleul@msm-normandie.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.msm-normandie.fr/ »}]

2023-09-04T16:00:00+02:00 – 2023-09-04T18:30:00+02:00

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00