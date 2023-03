[Ateliers] Poisson d’avril ! Médiathèque du Teilleul Le Teilleul Catégories d’Évènement: Le Teilleul

[Ateliers] Poisson d’avril ! Médiathèque du Teilleul, 20 avril 2023, Le Teilleul. [Ateliers] Poisson d’avril ! 20 et 27 avril Médiathèque du Teilleul Le 20 avril : lecture d’histoires suivie d’un petit atelier bricolage pour les 3-6 ans (accompagnés d’un adulte) Le 27 avril : atelier « Les petits poissons » à partir de 6 ans (les enfants de moins de 8 ans devront être accompagnés d’un adulte). Médiathèque du Teilleul 32 rue Beauregard à Le Teilleul Le Teilleul 50640 Le Teilleul Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.msm-normandie.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.leteilleul@msm-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.33.60.38.28 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T10:30:00+02:00 – 2023-04-20T11:30:00+02:00

2023-04-27T10:30:00+02:00 – 2023-04-27T11:30:00+02:00

Age min 3 Age max 99

