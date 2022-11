[Atelier] Vitrail Médiathèque du Teilleul Le Teilleul Catégories d’évènement: Le Teilleul

[Atelier] Vitrail Médiathèque du Teilleul, 10 décembre 2022, Le Teilleul. [Atelier] Vitrail Samedi 10 décembre, 09h30 Médiathèque du Teilleul

Pour adultes uniquement. Gratuit. Sur inscription (nombre limité de places).

Initiation à la découpe du verre avec Pierre Desaunais Médiathèque du Teilleul 32 rue Beauregard à Le Teilleul Le Teilleul Le Teilleul 50640 Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T09:30:00+01:00

2022-12-10T12:30:00+01:00

