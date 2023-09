Expositions « Construire avec le climat » & « Des Cases & des idées » Médiathèque du Sud Sauvage Saint-Joseph, 13 octobre 2023, Saint-Joseph.

Expositions « Construire avec le climat » & « Des Cases & des idées » 13 et 14 octobre Médiathèque du Sud Sauvage Entrée libre

« MIEUX COMPRENDRE L’ARCHITECTURE LOCALE ET LES ENJEUX ACTUELS »

Deux expositions seront présentées aux visiteurs : « Construire avec le climat » & « Des Cases & des idées » complétées d’animations par les architectes le samedi.

Médiathèque du Sud Sauvage 33 rue Maury 97480 Saint-Joseph Saint-Joseph 97480 La Réunion +262 (0)262 35 80 60 https://mediatheque.saintjoseph.re/ https://www.facebook.com/mediathequesudsauvage/;https://www.instagram.com/explore/locations/685677621634390/mediatheque-du-sud-sauvage/;https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.snapchat.com%2Fadd%2Fm_sudsauvage%3Ffbclid%3DIwAR3bbooC8BLcjJBPU56_fInQqPDKedQarADFTNG–mtcOmVO-uWdkFPKWMM&h=AT0YNQW6hFlx08xF9C5JmGrlqZ_-mYoonWyKHjkawxpAuO4_rmQcWsmW3Md6j9SaPaLA4pfYf-b_MBuL5MC7kIqsMB6-Y0V9bZ6hCVzhlunaKEdguCY6Oyu6hkvOffxU9SuNLw Avec la construction de la Médiathèque, la Ville de Saint-Joseph s’est dotée, depuis 2017, d’un outil de culture populaire de premier ordre qui a immédiatement trouvé sa place au cœur du Sud Sauvage.

Volontairement innovant, ce bâtiment dû à l’architecte Nicolas Peyrebonne, offre un espace de plus de 2500 m² qui est un véritable marqueur de la ruralité réunionnaise. Il rappelle une charrette de canne par sa structure de bois sur soubassement de basalte mais il peut aussi évoquer le jaillissement d’une botte de vétiver. Toitures-terrasses végétalisées, toits et bardages en bardeaux, terrasses de bois, jardins intérieurs avec les plantes traditionnelles des jardins créoles, ventilation naturelle sans recours aux climatiseurs, autant d’éléments qui font de ce bâtiment bioclimatique un édifice d’exception. Huit prix régionaux, nationaux et internationaux d’ailleurs lui ont été décernés en deux ans dont le Grand Prix Livres Hebdo des Bibliothèques francophones ou le Green Solutions Awards en 2018.

Largement ouverte au public, y compris pendant le week-end, la médiathèque offre toute la gamme des moyens d’information. Livres, journaux, revues, CD audio, DVD, liseuses, tablettes, vinyles, instruments de musique sont tous offerts au prêt.

Ce haut lieu technologique permet d’accéder facilement au réseau internet par Wifi ou par ordinateurs en libre service avec des accompagnateurs pour tous les âges. Chacun peut aisément accéder à toutes les formes modernes de documentation, d’information et de culture.

La médiathèque du Sud Sauvage rassemble ainsi un large public diversifié avec sa marmothèque, son espace jeunesse ou ses ateliers d’expression et de création. Une galerie d’expositions temporaires présente régulièrement les productions artistiques locales de peintres, de sculpteurs, de dessinateurs ou de photographes.

Le public ne s’y est pas trompé, ce lieu, en plein cœur de ville, est devenu en peu de temps un lieu de vie et de culture où se rencontrent toutes les composantes de la population de tous âges et de toutes sensibilités.

La construction et la mise en service de cette médiathèque est bien l’événement majeur de ces 25 dernières années dans le paysage socio-culturel de Saint-Joseph et du Sud Sauvage. • Présence de parkings • Accèssibilité tous publics • Gare routière à 500m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T12:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:00:00+02:00

2023-10-14T08:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

CAUE 974