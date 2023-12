LES RENDEZ-VOUS : BIEN ETRE – BIBLIOTHE MEDIATHEQUE DU SANDETTIE Boulogne-sur-Mer Catégories d’Évènement: Boulogne-sur-Mer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16 . Les rendez-vous Bien-être.

Bibliothé : ces oeuvres qui nous ont fait du bien, dès 16 ans.

Rendez vous à 15h00

Médiathèque du Sandettie

Gratuit

Sur réservation : 03.21.10.12.70. .

MEDIATHEQUE DU SANDETTIE

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

