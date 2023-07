Découvrez les méthodes et les supports de la calligraphie ! Médiathèque du Sablon Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle Découvrez les méthodes et les supports de la calligraphie ! Médiathèque du Sablon Metz, 16 septembre 2023, Metz. Découvrez les méthodes et les supports de la calligraphie ! Samedi 16 septembre, 10h00 Médiathèque du Sablon Entrée libre Découvrez cette exposition de différentes écritures et calligraphies réalisées sur des supports variés (argile, papier, papier magique, vidéo) et d’ouvrages patrimoniaux sur l’écriture. Médiathèque du Sablon 4/6 rue des Roberts, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est La nouvelle bibliothèque du centre socioculturel « République », rue des Robert, propose, dès 1976, des sections jeunesse et adultes. Elle gagne son statut de « médiathèque » en l’an 2000 avec la création d’une discothèque, de prêt de disques compacts et d’une vidéothèque. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 © Culture 21 Détails Catégories d’Évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Médiathèque du Sablon Adresse 4/6 rue des Roberts, 57000 Metz Ville Metz Departement Moselle Lieu Ville Médiathèque du Sablon Metz

Médiathèque du Sablon Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/