LA JEUNE FILLE SANS MAINS [NUITS DE LA LECTURE] Jeudi 18 janvier 2024, 16h00 Médiathèque du Rize

Dans le cadre des Nuits de la lecture sur le thème du corps

Film d’animation de Sébastien Laudenbach, France, 2016

Un meunier, affamé et ruiné, vend sa fille au diable, contre une rivière d’or et l’illusion du bonheur. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier et un prince qui tombe immédiatement amoureux d’elle et lui fabrique des prothèses en or. Mais son périple vers la lumière sera encore long ! Adaptation moderne du conte éponyme de Jacob et Wilhelm Grimm, le scénario de ce film d’animation met le corps de son héroïne au cœur du récit.

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne

2024-01-18T16:00:00+01:00 – 2024-01-18T17:15:00+01:00

Cinéma Nuits de la lecture