CINÉ VACANCES ARRIETTY : LE PETIT MONDE DES CHAPARDEURS Mercredi 20 décembre, 15h00 Médiathèque du Rize

Projection en VF, Film d’animation de Hiromasa Yonebayashi, Japon, 2010

Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison perdue au cœur d’un immense jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty connaît les règles : on n’emprunte que ce dont on a besoin, en tellement petite quantité que les habitants de la maison ne s’en aperçoivent pas. Venez à la rencontre de cette petite fille téméraire et courageuse, qui n’hésite pas à braver les règles, et que la curiosité mènera vers une belle amitié.

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/cine-vacances-arrietty-le-petit-monde-des-chapardeurs/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/cine-vacances-201223/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:30:00+01:00

Cinéma 3-5 ans