La Fausse note Médiathèque du Rize, 16 décembre 2023, .

La Fausse note Samedi 16 décembre, 15h00 Médiathèque du Rize

Sur inscription en cliquant sur ce lien

Un rendez-vous pour faire vibrer les plus petits sur la pratique musicale. Souffler, gratter, pincer, frotter : les gestes les plus simples permettent d’appréhender les sons et la musique. Dessiner, danser, jouer, interagir : autant d’activités pour ressentir la musique sans instruments complexes !

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/la-fausse-note-2/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/la-fausse-note-161223/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T15:45:00+01:00

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T15:45:00+01:00

Musique Jeune public