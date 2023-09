VEILLÉE DOUDOUS PYJAMAS Médiathèque du Rize, 15 décembre 2023, .

VEILLÉE DOUDOUS PYJAMAS Vendredi 15 décembre, 19h30 Médiathèque du Rize

Sur inscription en cliquant ici

Les bibliothécaires vous accueillent pour partager en famille une veillée autour d’histoires à écouter, ponctuée de pauses musicales et d’autres surprises ! Installez-vous confortablement, n’oubliez pas les doudous et pyjamas des plus petits et faites-vous dorloter les oreilles… Quelques douceurs vous accompagneront tout au long de la soirée.

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T21:30:00+01:00

Jeune public 3-5 ans