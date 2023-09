BAY-DAY : GIFT WRAPPING Médiathèque du Rize BAY-DAY : GIFT WRAPPING Médiathèque du Rize, 9 décembre 2023, . BAY-DAY : GIFT WRAPPING Samedi 9 décembre, 15h00 Médiathèque du Rize Les fêtes approchent ! Si vous n’avez plus de papier cadeau en stock ou que vous voulez un paquet original à mettre au pied du sapin, venez emballer vos cadeaux avec des pages de bandes dessinées retirées des collections. Tout le matériel nécessaire est fourni : scotch, ciseaux et rubans ! Durée 1h30. À partir de 10 ans Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/bay-day-gift-wrapping/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Arts et Littérature ados +10 ans

