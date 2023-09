NOÉMIE CALAIS : PLUTÔT NOURRIR, L’APPEL D’UNE ÉLEVEUSE Médiathèque du Rize, 30 novembre 2023, .

En partenariat avec la Maison de l’Environnement de Lyon

Dans le cadre du prix Lire pour Agir 2023

Diplômée de Sciences Po, Noémie Calais est devenue éleveuse de cochons noirs dans le Gers, dans un modèle biologique et en circuit court. Dans le récit « Plutôt nourrir, l’appel d’une éleveuse », elle nous livre son témoignage qui respire l’énergie. Devenir paysanne est une lutte que cette jeune femme attachante mène pour défendre ce modèle et sa vocation essentielle : nourrir les gens, les corps et les âmes, et nourrir la terre.

2023-11-30T19:00:00+01:00 – 2023-11-30T20:30:00+01:00

