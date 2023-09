Prize sur le monde : À VOIX HAUTE, Stéphane De Freitas Médiathèque du Rize, 29 novembre 2023, .

Dans le cadre du Mois du film documentaire sur le thème « Prendre la parole »

Chaque année à l’université de Saint-Denis se déroule le concours Eloquentia, qui vise à élire le meilleur orateur ou la meilleure oratrice du 93. Des étudiant.e.s de cette université, issu.e.s de tous cursus, décident d’y participer et s’y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène…) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils et elles vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique et vont s’affirmer, se révéler aux autres et surtout à eux-mêmes.

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T17:00:00+01:00 – 2023-11-29T18:45:00+01:00

Cinéma ados +10 ans