Tester des systèmes d’exploitation libres Jeudi 23 novembre, 18h30 Médiathèque du Rize

Sur inscription en cliquant ici

En partenariat avec l’Association Lyonnaise pour le Développement de l’Informatique Libre

Marre de Windows (Microsoft) et Mac (Apple) ? Envie de changer ou de prolonger la durée de vie de votre ordinateur ? Venez rencontrer l’ALDIL, essayer les systèmes d’exploitation Libre (Linux Mint, Ubuntu, Elementary O.S. et d’autres…) et découvrir celui qui vous convient le mieux.

Même quand on n’y connaît rien en informatique !

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:30:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00

Cultures numériques ados +10 ans