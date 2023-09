GAMEUSES & HÉROINES! Médiathèque du Rize GAMEUSES & HÉROINES! Médiathèque du Rize, 28 octobre 2023, . GAMEUSES & HÉROINES! Samedi 28 octobre, 10h00 Médiathèque du Rize Sur inscription en cliquant ici Gameuse, affreuse, rameuse, frimeuse, et vous, vous êtes quel type de joueuse ? Venez le (re)découvrir au cours de cette session collective de jeux-vidéo pour toutes et tous où les héroïnes seront à l’honneur ! Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/gameuses-heroines/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/gameuses-heroines-281023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T11:30:00+02:00

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T11:30:00+02:00 Cultures numériques ados +10 ans Détails Autres Lieu Médiathèque du Rize Adresse 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne Age min 10 Lieu Ville Médiathèque du Rize latitude longitude 45.759667;4.883353

Médiathèque du Rize https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//