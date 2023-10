Bay-day : super comics Médiathèque du Rize, 21 octobre 2023, .

Bay-day : super comics Samedi 21 octobre, 10h00 Médiathèque du Rize

Sur inscription en cliquant ici

Dans le jeu Super Comics, incarne un super héros et tente de prouver qu’il possède les plus grands super pouvoirs. Après avoir trouvé ton nom de super héroïne ou de super héros, défie un autre joueur et désigne un arbitre. L’arbitre tire une carte parmi les cent proposées dans le jeu et indique aux concurrents comment remporter le duel. Le premier à en remporter cinq gagne la partie !

PS : Viens déguisé !

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T11:30:00+02:00

Arts et Littérature ados +10 ans