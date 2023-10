C@fé bidouille : découvrir les logiciels libres Médiathèque du Rize C@fé bidouille : découvrir les logiciels libres Médiathèque du Rize, 14 octobre 2023, . C@fé bidouille : découvrir les logiciels libres Samedi 14 octobre, 10h00 Médiathèque du Rize Sur inscription en cliquant ici En partenariat avec l’ Association Lyonnaise pour le Développement de l’Informatique Libre VLC, Firefox, GNU/Linux… le logiciel libre est partout, vous l’utilisez sûrement même sans le savoir ! Venez découvrir l’histoire, les valeurs et le monde des logiciels Libres avec l’ALDIL et discuter avec des « libristes » autour d’un café. Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/cafe-bidouille-decouvrir-les-logiciels-libres/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/cafe-bidouille-141023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

