Musicâlins (1) Médiathèque du Rize Musicâlins (1) Médiathèque du Rize, 12 octobre 2023, . Musicâlins (1) Jeudi 12 octobre, 09h45 Médiathèque du Rize Sur inscription (une semaine avant) en cliquant sur ce lien Avec Myriam Lafleur Temps d’éveil musical pour les tout-petits : les histoires se racontent en musique ! Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/musicalins-1-2/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/musicalins-121023-9h45/ »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/musicalins_230323/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T09:45:00+02:00 – 2023-10-12T10:15:00+02:00

2023-10-12T09:45:00+02:00 – 2023-10-12T10:15:00+02:00 Musique Jeune public Détails Autres Lieu Médiathèque du Rize Adresse 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne Age max 3 Lieu Ville Médiathèque du Rize latitude longitude 45.759667;4.883353

Médiathèque du Rize https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//