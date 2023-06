ciné de l’été #6 / DES BOBINES ET DES HOMMES Médiathèque du Rize ciné de l’été #6 / DES BOBINES ET DES HOMMES Médiathèque du Rize, 19 août 2023, . ciné de l’été #6 / DES BOBINES ET DES HOMMES Samedi 19 août, 11h00 Médiathèque du Rize Sur inscription en cliquant sur ce lien DES BOBINES ET DES HOMMES, Film documentaire de Charlotte Pouch – France – 2018 – 1h45

En juin 2014, le patron de l’usine textile Bel Maille annonce à ses ouvriers le redressement judiciaire de l’entreprise. Au rythme des machines, cette chronique de quelques mois nous fait rencontrer des hommes et des femmes lucides et extraordinaires, qui, jusqu’au bout, affrontent la réalité sans se résigner. Précédé de : HOME, d’ Anita Bruvere – Grande-Bretagne – 2019 – 7min 51

Pendant plus de 300 ans, le 19 Princelet Street, à l’est de Londres, a accueilli différentes communautés d’immigrants : marchands de soie huguenots, tisserands irlandais, tailleurs juifs d’Europe de l’Est. Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/cine-de-lete-6-des-bobines-et-des-hommes/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/cine-de-lete-190823/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T11:00:00+02:00 – 2023-08-19T13:00:00+02:00

2023-08-19T11:00:00+02:00 – 2023-08-19T13:00:00+02:00 Cinéma ados +10 ans Détails Autres Lieu Médiathèque du Rize Adresse 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne Lieu Ville Médiathèque du Rize

Médiathèque du Rize https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//