TRICOTE UN ARBRE

Mercredi 12 juillet, 15h00
Médiathèque du Rize

Apprenons à tricoter avec nos doigts pour habiller de mille couleurs un arbre du Rize. Venez avec vos pelotes abandonnées, vos chutes de laines qui gisent tristement au fond d'un tiroir : nous leur redonnerons vie !

Médiathèque du Rize
23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne

