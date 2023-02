C@fé numérique : TISSER LA TOILE DU WEB AVEC DES CHATONS Médiathèque du Rize Catégorie d’Évènement: Villeurbanne

C@fé numérique : TISSER LA TOILE DU WEB AVEC DES CHATONS Médiathèque du Rize, 4 mai 2023, . C@fé numérique : TISSER LA TOILE DU WEB AVEC DES CHATONS Jeudi 4 mai, 18h30 Médiathèque du Rize RENCONTRE Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne Rencontre et discussion Avec des membres locaux du Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires (CHATONS) Et si plutôt que de dépendre des quelques silos des géants du numérique nous revenions à un réseau internet décentralisé et résilient ? Si nous imaginions une AMAP du numérique, humaine, locale, libre et éthique ? C’est possible grâce aux CHATONS, un collectif d’hébergeurs propulsé par l’association Framasoft depuis 2016 !

