Renc'Art : "Tous les chemins mènent à l'œuvre" Vendredi 14 avril, 15h00 Médiathèque du Rize Jeu & art contemporain En partenariat avec l'artothèque de la Maison du livre, de l'image et du son L'art contemporain peut nous sembler inaccessible et pourtant il n'est pas si compliqué ! Il est fait pour étonner, ouvrir l'imagination, faire participer celui qui regarde et surtout se poser des questions : Qu'est-ce que je vois? De quoi ça parle? Qu'est-ce que je ressens? Et l'artiste alors ?

Partons ensemble, de manière ludique et décomplexée, à la rencontre d’une des œuvres d’art exposées dans la médiathèque à l’aide du jeu Tous les chemins mènent à l’œuvre. En famille, à partir de 8 ans

